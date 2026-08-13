همزمان با شب شهادت امام رضا (ع) و شام غریبان پیامبر (ص) و امام حسن (ع)، مردم کهگیلویه و بویراحمد در صد و شصت و پنجمین تجمع شبانه خود، با رهبر انقلاب تجدید عهدی دوباره بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم این استان در شبی که حال و هوای آن با سوگ و دلدادگی به اهل‌بیت (ع) درآمیخته بود، با تجمع در میادین و خیابان ها، روایت دیگری از همدلی و ایستادگی را به تصویر کشیدند.

در میان جمعیت، پرچم‌های برافراشته، پارچه نوشته‌های مختلف و نوشته‌هایی با مضامین حمایت از نیرو‌های مسلح، تجدید عهد با رهبر انقلاب و خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی بخشی از قاب‌های این حضور مردمی را شکل می‌داد.