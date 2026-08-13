مردم شهرستان لواسان در یکصد و شصت و پنجمین شب تجمعات مردمی، با برگزاری اجتمعی باشکوه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های حضرت امام و رهبر شهید تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمع شبانه، در حالی که فضای شهر را به رنگ سوگ درآورده بودند، با شعار‌هایی در حمایت از نظام اسلامی، شهادت رهبر انقلاب را نقطه آغاز دور جدیدی از صلابت و اتحاد ملت ایران دانستند.

مردم لواسان در این اجتماع تأکید کردند که راه رهبر شهید با تکیه بر وحدت ملی و تداوم مسیر انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت و هرگونه تلاش دشمن برای ایجاد تزلزل در اراده ملت، شکست‌خورده خواهد بود.