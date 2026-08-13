مردم ولایتمدار اسلامشهر در یکصد و شصت و پنجمین شب تجمعات مردمی، همزمان با دیگر نقاط کشور، در خیابان آیت‌الله سعیدی گرد آمدند تا در فضای سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام رضا (ع) به عزاداری بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان آیت‌الله سعیدی اسلامشهر میزبان اجتماع گسترده مردم در شب ۱۶۵ قرار‌های شبانه بود.

این تجمع که در فضای معنوی و حزن‌انگیزی برگزار شد، با حضور مردمی همراه بود که در حالی که پرچم‌های سرخ را در دست داشتند، با سینه زنی و ذکر مصیبت، غم رحلت خاتم پیامبران و شهادت ثامن الحجج (ع) را با دیگر هموطنان خود در سراسر کشور شریک شدند.

حاضران در این اجتماع با پیوند دادن فضای عزاداری مذهبی به تجمعات مردمی، بر استمرار مسیر ایمان و وفاداری تأکید کردند و بار دیگر اراده خود را برای ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی ابراز داشتند.