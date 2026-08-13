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وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره «حقوق بشر» و قوانین بینالمللی دست بردارند. این یک ریاکاری آشکار و شرمآور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عباس عراقچی صبح پنج شنبه در شبکه ایکس و در پاسخ به ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت: کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره «حقوق بشر» و قوانین بینالمللی دست بردارند. این یک ریاکاری آشکار و شرمآور است. حمایت شما از نسلکشی اسرائیل در غزه، و حملات تجاوزکارانه به ایران، هرگونه برتری اخلاقی را که تصور میکردید دارید، از بین برده است.