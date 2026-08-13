مردم شهرستان ورامین در یکصد و شصت و پنجمین شب تجمعات مردمی، بار دیگر پیمان خود را برای پاسداری از انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر رهبری جدید تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج تجمعات مردمی در شهرستان ورامین در شب ۱۶۵ پس از شهادت رهبر انقلاب، با حضور پرشور اقشار مختلف جامعه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با شعار‌هایی در حمایت از نظام اسلامی، تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب، نه تنها باعث تضعیف، بلکه موجب تحکیم اراده ملت برای ادامه راه امام راحل و رهبر شهید شده است.

در این تجمع مردمی، حاضران با ابراز وفاداری به رهبری جدید، بر ضرورت وحدت ملی و همبستگی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرده و اعلام داشتند که تا رسیدن به آرمان‌های انقلاب، در کنار هم و در مسیر هدایت قرار خواهند گرفت.