مردم شهرستان فیروزکوه در یکصد و شصت و پنجمین شب تجمعات مردمی، ضمن برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت امام هشتم (ع)، بر لزوم مدیریت مصرف انرژی و حفظ وحدت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان معلم شهرستان فیروزکوه میزبان اجتماع پرشور مردم در شب ۱۶۵ قرارهای شبانه بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که با فضای معنوی و حزن‌انگیزی آغاز شد، با سینه زنی و ذکر مصیبت در غم شهادت امام هشتم (ع)، مراتب ارادت و عقیدت خود را ابراز داشتند.

در کنار فضای عزاداری، محورهای اجتماعی و ملی نیز در این اجتماع مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه‌ای که مردم فیروزکوه با تأکید بر اهمیت انسجام و حفظ وحدت ملی، مدیریت بهینه مصرف انرژی را در شرایط کنونی کشور، یک ضرورت و وظیفه اجتماعی دانستند و بر همکاری همگانی در این زمینه تأکید کردند.