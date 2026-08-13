معاون سرمایه‌گذاری اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از صدور مجوز برای اجرای چهار طرح گردشگری در استان با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،امین‌الله کرمی با اشاره به روند بررسی و صدور مجوز برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری آذربایجان شرقی گفت: پس از بررسی شاخص‌های فنی و اجرایی، چهار طرح گردشگری در شهرستان‌های سراب، کلیبر، خداآفرین و چاراویماق موافقت اصولی دریافت کردند و مجوز سه طرح دیگر نیز تمدید شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی گفت:تعداد چهار طرحی که موافقت اصولی دریافت کرده‌اند، در مجموع ۲ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به همراه دارند و پیش‌بینی می‌شود با اجرای آنها ۶۰ فرصت شغلی در شهرستان‌های سراب، کلیبر، خداآفرین و چاراویماق ایجاد شود.

وی با بیان اینکه پراکندگی این طرح‌ها در چهار شهرستان، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه مناطق مختلف استان برای جذب سرمایه در حوزه گردشگری است افزود: هدایت سرمایه به این مناطق می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با سفر کمک کند.

کرمی گفت: سه طرح دیگر نیز پس از بررسی‌های انجام‌ شده، مجوز تمدید دریافت کردند تا روند اجرای آنها در چارچوب ضوابط و برنامه‌های مصوب ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه هدف از فرآیند صدور و تمدید مجوزها، فراهم کردن بستر مطمئن برای سرمایه‌گذاری و کاهش وقفه در اجرای طرح‌های گردشگری است اظهار کرد: تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، یکی از برنامه‌های اصلی اداره‌ کل برای افزایش ظرفیت اقامتی و خدماتی و تقویت اقتصاد گردشگری استان به شمار می‌رود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: هر طرح گردشگری که وارد مرحله اجرا می‌شود، علاوه بر ایجاد ظرفیت مستقیم برای ارائه خدمات به گردشگران، می‌تواند فعالیت‌های وابسته در حوزه‌های حمل‌ونقل، تامین کالا، خدمات، صنایع‌دستی و اشتغال محلی را نیز فعال کند.

کرمی اظهار کرد: تداوم صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری و همراهی با سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه متوازن گردشگری در شهرستان‌های استان را تقویت خواهد کرد و ظرفیت‌های جدیدی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه به وجود می‌آورد.