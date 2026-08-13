مردم شهرستان رباط کریم در یکصدو شصت و پنجمین شب از تجمعات مردمی، با تأکید بر پشتیبانی تمام‌قد از نیرو‌های مسلح، هرگونه اشتباه محاسباتی دشمن را در برابر اراده ملت ایران شکست‌خورده دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رباط کریمی ها در یکصدو شصت و پنجمین شب از قرارهای شبانه ، انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح را موجب ناامیدی دشمن و شکست رویای تسلیم ملت ایران دانستند .

مردم شرکت کننده در این اجتماع پرشور به فرماندهان جدید نیروهای مسلح قول دادند که همچنان باحضور درخیابان پشتیبان انقلاب باشند و از نیروهای مسلح خواستند که هراشتباه محاسباتی دشمن را بی پاسخ نگذارند.