به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری

۶۳ کیلوگرم: علی غریبی

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرزاد اسفندیاری فر - روح اله دل انگیز - طیب حیدری - ایرج نوروزی - مهدی علیزاده

ماساژور: سیدفرشید فرزان

داور: سعید عباسی

برنامه مسابقات:

شنبه ۲۴ مرداد:

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

یکشنبه ۲۵ مرداد:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

دوشنبه ۲۶ مرداد:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز اول

سه‌شنبه ۲۷ مرداد:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز دوم

چهارشنبه ۲۸ مرداد:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم