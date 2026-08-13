پخش زنده
امروز: -
تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان - اسلواکی، امروز راهی این کشور شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرزاد اسفندیاری فر - روح اله دل انگیز - طیب حیدری - ایرج نوروزی - مهدی علیزاده
ماساژور: سیدفرشید فرزان
داور: سعید عباسی
برنامه مسابقات:
شنبه ۲۴ مرداد:
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
یکشنبه ۲۵ مرداد:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
دوشنبه ۲۶ مرداد:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان روز اول
سهشنبه ۲۷ مرداد:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان روز دوم
چهارشنبه ۲۸ مرداد:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم