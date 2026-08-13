به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع)، مراسم پرفیض عزاداری، سینه‌زنی و طبخ غذای نذری با حضور اعضای تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان و جوانان در محل کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، کشتی‌گیران تیم‌های ملی در مراحل آماده‌سازی و طبخ غذای نذری مشارکت کردند. ملی‌پوشان با هم‌زدن دیگ‌های نذری، حاجات خود را از درگاه خداوند متعال و ائمه اطهار (ع) مسئلت نمودند.

در ادامه این مراسم، برنامه روضه‌خوانی و ذکر مصیبت توسط ذاکرین اهل بیت (ع) برپا شد. دلاورمردان کشتی آزاد و فرنگی ایران در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان، دوشادوش یکدیگر با برپایی مراسم سینه‌زنی در رثای پیامبر مهربانی‌ها و امامان معصوم به سوگواری پرداختند تا روحیه معنوی خود را برای افتخارآفرینی در میادین پیش رو دوچندان کنند.