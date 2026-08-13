

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد، ژاوی هرناندز با قراردادی چهار ساله تا سال ۲۰۳۰ به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور انتخاب شده است.

ژاوی جانشین رونالد کومان شد که در پی شکست هلند مقابل مغرب در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد.

ژاوی دوران مربیگری خود را در سال ۲۰۱۹ و در باشگاه السد قطر آغاز کرد. ژاوی در سال ۲۰۲۱ به بارسلونا بازگشت و هدایت این تیم را بر عهده گرفت و در بارسا نیز جانشین رونالد کومان شد.

وی در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ موفق شد بارسلونا را به قهرمانی لیگای اسپانیا برساند، اما در سال ۲۰۲۴ جای خود را به هانسی فلیک داد.

ژاوی در مجموع ۷۶۷ بازی برای بارسلونا انجام داد و ۲۵ جام به دست آورد؛ از جمله هشت قهرمانی لیگای اسپانیا و چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد. او همچنین با تیم ملی اسپانیا قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۰ و دو قهرمانی یورو در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ را تجربه کرد.