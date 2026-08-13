وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان و وزیر جهاد کشاورزی ایران در کابل دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این دیدار نخستین برنامه وزیر جهاد کشاورزی پس از ورود به کابل بود کهدر ادامه تلاش‌ها برای تقویت مناسبات اقتصادی و کشاورزی میان کابل و تهران صورت گرفت. این دیدار بر محور توسعه همکاری‌های مشترک در سه بخش کلیدی زراعت، دامپروری و آبیاری متمرکز بود.

مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت افغانستان در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به هیأت ایرانی، با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و دیرینه دو کشور به جنایت‌های آمریکا و اسراییل در حق مردم ایران به ویژه در چند ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: افغانستان در شرایط دشوار در کنار ملت و دولت ایران قرار دارد.

وزیر زراعت افغانستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود میان دو کشور، بر ضرورت گسترش همکاری‌های عملی و درازمدت در زمینه‌هایی، چون تخم‌های اصلاح‌شده، ماشین‌آلات زراعی، دامداری، لبنیات، خوراک حیوانی، تحقیقات زراعی، آبیاری و انتقال فناوری تأکید کرد.

وی همچنین پیشنهاد داد که هیأت‌های فنی دو کشور کار روی ۱۶ مورد توافق و تعهدات نشست‌های گذشته را آغاز و زمینه عملی شدن آنها را فراهم کنند.

آقای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز در این دیدار با تأکید بر پیوند‌های تاریخی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی و جغرافیایی افغانستان و ایران، خواستار گسترش همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف زراعی شد.

وی تصریح کرد: ایران آماده است در حوزه‌های بهداشت حیوانی، گوشت و تخم مرغ، ادویه، ماشین‌آلات و وسایل کشاورزی، ماهی پروری، آرد، امنیت غذایی، آموزش، فناوری‌های نوین زراعی و آبیاری با افغانستان همکاری کند.

وزیر جهاد کشاورزی ایران همچنین بر همکاری مشترک در زمینه مبارزه با آفات و امراض، تهیه حبوبات و آرد، تولید محصولات زراعتی، انتقال دانش و ماشین‌آلات زراعتی تأکید کرد و افزود که توسعه این همکاری‌ها می‌تواند زمینه اشتغال برای هزاران تن را فراهم سازد.

در این دیدار، درباره صادرات گوشت تازه بز و گوسفند از افغانستان به ایران و صادرات گوشت، تخم و جوجه مرغ از ایران به افغانستان نیز گفت‌و‌گو شد.

دو طرف بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و انجام اقدامات عملی برای تأمین نیازمندی‌های دو کشور تأکید کردند.