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قطع چهار روزه آب ساکنان بیش از ۱۰ هزار منزل مسکونی در مناطقی از انگلیس همزمان با اوج گرما موجی از خشم و انتقادها را در پی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، قطع آب در در بخشهایی از شرق لندن و منطقه اسکس به علت آنچه ترکیدگی لوله اعلام شده است ساکنان مناطق قطع آب را کلافه کرده است.
شرکت آب منطقه با عذرخواهی از مشترکان اعلام کرده به هر خانه ۲۴ بطری دو لیتری آب معدنی رایگان میدهد، اما شمار زیادی از ساکنان میگویند صرف نظر از نبود امکان استحمام در هوای بسیار گرم، این میزان آب نمیتواند همه نیازهای آنان را تامین کند ضمن اینکه صرفا برای سیفون توالت دو بطری آب لازم است.
بسیاری از مردم خشمگین ساکن در مناطق قطع آب میگویند خودرو ندارند که به نشانی تعیین شدهی شرکت آب برای دریافت آب مراجعه کنند آن هم در شرایطی که باید ساعتها در صف بایستند.
آنان مقامات مسئول را بی توجه به شرایط بحرانی خانوادهها میدانند و به بی کفایتی متهم میکنند و میگویند این دومین بار در حدود یک ماه اخیر است که با مشکل قطع طولانی مدت آب مواجه میشوند و چند روز شرایط سخت قطعی آب را تحمل کردند.
تکرار قطع طولانی مدت آب در مناطق مختلف انگلیس نمایندگان مجلس را نیز به واکنش واداشت وآنان در ماههای اخیر بارها از عملکرد شرکتهای آب انگلیس انتقاد کردند و آنها را عامل مشکلات طولانیمدت، از جمله نشتها، ترکیدگی لولهها، قطع آب و حمایت ناکافی از مشترکان آسیبپذیر دانستند.
به نوشته برخی رسانههای انگلیس، علاوه بر قطعی آب در مناطق مختلف این کشور، هزاران نفر در بعضی مجتمعهای مسکونی ماههاست از فشار بسیار پایین یا قطع و وصل شدن آب شکایت دارند تحمل این شرایط در اوج گرما انتقادها را شدیدتر کرده است.
مقامات شرکت تیمز واتر میگویند دست کم پانصد و پنجاه کیلومتر شبکه فرسوده آب نیازمند تعویض با سرمایه گذاری کلان است که تامین آن از عهده آنها خارج است، اما کارشناسان و مردم میگویند در کشور ثروتمند انگلیس که دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، هر گونه توجیه برای تکرار قطع چند روزه آب غیر قابل قبول است.