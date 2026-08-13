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دو گردشگر رژیم صهیونیستی در جریان سفر به مونتهنگرو هدف حمله و تعقیب گروهی از شهروندان این کشور قرار گرفتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، این دو گردشگر مدعی شدهاند حمله به آنها پس از آن صورت گرفت که افراد محلی متوجه تابعیت آنها شدند.
بر اساس روایت یکی از این گردشگران، ماجرا از یک کازینوی محلی آغاز شد؛ جایی که مردی ناشناس به آنها نزدیک شد و پس از آنکه متوجه شد اهل سرزمینهای اشغالی هستند، از آنها خواست از آنجا بیرون بروند.
به گفته آنها، هنگام خروج، گروهی حدود ۱۵ نفره در بیرون منتظرشان بودند که به تعقیب آنها در خیابانها و کوچههای اطراف پرداختند.
مقامات مونتهنگرو تحقیقات درباره این حادثه را برای روشن شدن تمامی ابعاد ماجرا و شناسایی عاملان حمله آغاز کردهاند.
پیشتر نیز گردشگران رژیم صهیونیستی با برخوردهای مشابهی در مونتهنگرو مواجه شده بودند.