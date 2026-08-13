سازمان هواشناسی ضمن صدور هشدار نارنجی برای ارتفاعات سمنان و گلستان، برای مناطق مختلف کشور رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی امروز با صدور هشدار سطح نارنجی، از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در ارتفاعات استان‌های سمنان و گلستان خبر داد و نسبت به احتمال سیلاب و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: در پی فعالیت این سامانه، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های ارتباطی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه پیش‌بینی می‌شود. وزش باد شدید موقت نیز می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود.

سازمان هواشناسی به مردم در این مناطق توصیه کرد؛ از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند. احتیاط در تردد جاده‌ای، پرهیز از توقف خودرو کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده، تسریع در برداشت محصولات کشاورزی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، شهرداری‌ها و راهداری‌ها برای مدیریت احتمالی مخاطرات نیز ضروری اعلام شده است.

همچنین بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی: امروز در برخی نقاط استان‌های شمالی، شمال‌شرق، شمال‌غرب، مرکز، جنوب و جنوب‌شرق کشور و نیز در ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های تهران، البرز و قزوین، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، طی پنج روز آینده نیز در برخی مناطق شمال‌شرق، شرق، مرکز، جنوب‌شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعت‌ها دور از انتظار نیست. همچنین شرق دریای عمان طی سه روز آینده و دریای خزر در روز‌های جمعه و شنبه مواج خواهد بود.