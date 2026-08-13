بیش از ۵ ماه از حضور مردم در خیابان‌ها برای دفاع از انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم همچنان همراهی میدان و خیابان را مهمترین عامل پیروزی بر دشمن می‌دانند.

صد و شصت و پنج شب میدان داری اصفهانی ها در سنگر خیابان

صد و شصت و پنج شب میدان داری اصفهانی ها در سنگر خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ صد و شصت و پنج شب از میدان داری مردم در دفاع از وطن و حمایت از نیرو‌های مسلح گذشت و مردم همچنان مقاوم و استوار ایستاده‌اند.

اجتماعات این شب‌های مردم به نماد اقتدار و تولید قدرت برای ایران اسلامی تبدیل شده و دشمن را سردرگم و ناامید کرده است.

روایت این شب ها، روایت ایستادگی و مقاومت ملتی است که تا پای جان پای آرمان هایش ایستاده است.