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بیش از ۵ ماه از حضور مردم در خیابانها برای دفاع از انقلاب اسلامی میگذرد و مردم همچنان همراهی میدان و خیابان را مهمترین عامل پیروزی بر دشمن میدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ صد و شصت و پنج شب از میدان داری مردم در دفاع از وطن و حمایت از نیروهای مسلح گذشت و مردم همچنان مقاوم و استوار ایستادهاند.
اجتماعات این شبهای مردم به نماد اقتدار و تولید قدرت برای ایران اسلامی تبدیل شده و دشمن را سردرگم و ناامید کرده است.
روایت این شب ها، روایت ایستادگی و مقاومت ملتی است که تا پای جان پای آرمان هایش ایستاده است.