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آیین سوگواری ۲۸ صفر با حضور استاندار اصفهان و مسئولان محلی شهرستان ورزنه در روستای جندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالینژاد در این مراسم بر اهمیت تداوم و تقویت برنامههای مذهبی بهعنوان عاملی مؤثر در انسجام و همبستگی اجتماعی تأکید کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئولان موظفاند با همدلی و انسجام، اهتمام ویژهای برای رفع دغدغهها و مسائل مردم داشته باشند.
روستای جندان از توابع دهستان رودشت شرقی بوده و تا مرکز دهستان (کفران، فارفان) ۵ کیلومتر فاصله داشته، فاصله آن تا مرکز بخش (شهر ورزنه) ۱۲ کیلومتر است.