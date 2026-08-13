آیین سوگواری ۲۸ صفر با حضور استاندار اصفهان و مسئولان محلی شهرستان ورزنه در روستای جندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در این مراسم بر اهمیت تداوم و تقویت برنامه‌های مذهبی به‌عنوان عاملی مؤثر در انسجام و همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئولان موظف‌اند با همدلی و انسجام، اهتمام ویژه‌ای برای رفع دغدغه‌ها و مسائل مردم داشته باشند.

روستای جندان از توابع دهستان رودشت شرقی بوده و تا مرکز دهستان (کفران، فارفان) ۵ کیلومتر فاصله داشته، فاصله آن تا مرکز بخش (شهر ورزنه) ۱۲ کیلومتر است.