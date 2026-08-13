به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال پاری‌سن‌ژرمن و آستون ویلا از ساعت ۲۲:۳۰ چهارشنبه، در دیدار پایانی سوپرجام فوتبال اروپا در استادیوم ۳۰ هزار نفری ردبول آره نا در شهر سالزبورگ اتریش به مصاف هم رفتند که در پایان، پاری سن ژرمن با نتیجه ۲ بر یک مقابل حریف انگلیسی خود به برتری رسید و برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

از نکات جالب توجه این دیدار قضاوت عمر آرتان، داور ۳۴ ساله سومالیایی و برترین داور قاره آفریقا بود. او که با قوانین عجیب ایالات متحده آمریکا از قضاوت در جام‌جهانی ۲۰۲۶ باز ماند به عنوان داور این بازی انتخاب شد تا نخستین داور غیر اروپایی باشد که فینال سوپرجام اروپا را قضاوت می‌کند.

در این بازی ابتدا خویچا کواراتسخلیا در دقیقه ۲۰ روی پاس دزیره دوئه گلزنی کرد، اما برایان مادجو در دقیقه ۴۵ کار را برای آستون ویلا به تساوی کشاند. مادجو با گلی که به ثمر رساند، در ۱۷ سالگی نامش را به عنوان جوان‌ترین گلزن تاریخ سوپرجام ثبت کرد.

در نیمه دوم و با ورود عثمان دمبله تیم پاری سن ژرمن بر حملات خود اضافه کرد؛ تا اینکه دزیره دوئه در دقیقه ۶۱ روی پاس دمبله و با فرار از آفساید گل دوم و پیروزی‌بخش شاگردان انریکه را وارد دروازه حریف کرد تا این تیم فرانسوی را به قهرمانی برساند. این گل در شرایطی که به ثمر رسید که ابتدا کمک داور اعلام آفساید کرد، اما این تصمیم با دخالت VAR تغییر کرد و گل پاریسی‌ها پذیرفته شد.

تیم پاری سن ژرمن برای سومین بار در سوپرجام اروپا حاضر می‌شود. این تیم فصل قبل قهرمان شد و در سال ۱۹۹۶ نیز ناکام بوده است. تیم آستون ویلا در تنها حضور قبلی خود در سوپرجام اروپا در سال ۱۹۸۲ قهرمان شده است.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم پاری سن ژرمن پس از تساوی ۲ - ۲ برابر تاتنهام انگلیس، در ضربات پنالتی ۴ - ۳ برنده و قهرمان شد.

در تاریخ سوپرجام اروپا، تیم رئال مادرید با ۶ قهرمانی از ۹ حضور رکورد دار است و تیم‌های بارسلونا با ۵ قهرمانی از ۹ حضور همچنان دوم، میلان با ۵ قهرمانی از ۷ حضور سوم، لیورپول با ۴ قهرمانی از ۶ حضور چهارم و آتلتیکومادرید با ۳ قهرمانی از ۳ حضور پنجم هستند.

دزیر دوئه زننده گل دوم پاری سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن بازی سوپر جام اروپا ۲۰۲۶ انتخاب شد.



