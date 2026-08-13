۱۰۰ نفر از اعضای فعال و منتخب جوانان هلال احمر استان اصفهان به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: ۱۰۰ نفر از اعضای فعال و منتخب جوانان این استان برای شرکت در پنجمین رویداد فرهنگی ـ مذهبی «قدم به قدم در مسیر بهشت» به مشهد الرضا اعزام شدند.

خاطره آزاد، با بیان اینکه این رویداد همزمان با ایام رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) برگزار می‌شود افزود: سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارائه خدمات بشردوستانه به زائران بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)، این برنامه را با مشارکت اعضای جوان و توانمند برگزار می‌کند.

آزاد افزود: در این رویداد، ۱۰۰ نفر از اعضای فعال و منتخب جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه با ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه، همراه و خدمتگزار زائران خواهند بود.