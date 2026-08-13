واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: گزارش‌ها درباره تهدید جان ترامپ در سفر به ترکیه، از منابع اسرائیلی دریافت شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، واشنگتن پست که اولین روزنامه‌ای بود که جزئیات عملیات مخفی کردن و تغییر هواپیمای ترامپ و خروج او از ترکیه را رسانه‌ای کرد در گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: گزارش‌ها درباره تهدید جان ترامپ در سفر به ترکیه، بر پایه منابع اسرائیلی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش ارائه اطلاعات اسرائیل درباره احتمال هدف قرارگرفتن ترامپ شاید با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌های او انجام شده باشد.

همچنین یک مقام ارشد آمریکایی بامداد پنجشنبه در مصاحبه با شبکه «اِی‌بی‌سی نیوز» مدعی شد که نفوذ مخفیانه یک گروه ایرانی به ترکیه به همراه موشک‌های دوش‌پرتاب، رئیس جمهور آمریکا را مجبور به تغییر هواپیما کرد.

چندین رسانه خبری بزرگ هم مدعی شده‌اند رئیس‌جمهور آمریکا، ماه گذشته و در جریان تغییر مخفیانه هواپیمای خود به دلیل طرح احتمالی ترور، عملاً از خبرنگارانی که سفر‌های او را پوشش می‌دادند به‌عنوان طعمه‌های انحرافی استفاده کرده است.

در این عملیات فریب، هواپیمای اصلی حامل خبرنگاران با شناسه پروازی معمول حرکت کرد، اما هواپیمای حامل ترامپ با شناسه ناشناس «Reach ۱۸» و بدون فعال بودن سامانه‌های ردگیری عمومی به سمت پایگاه هوایی مپلدنهال در بریتانیا پرواز کرد.

رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای رئیس جمهور با یک موشک دوش پرتاب، سرویس مخفی را بر آن داشت تا دونالد ترامپ، را در سفر ماه گذشته به ترکیه مخفیانه به یک هواپیمای دولتی بدون علامت منتقل کند.

این منبع افزود که این تهدید در آخرین روز سفر ترامپ به آنکارا برای اجلاس ناتو، در بحبوحه تنش‌های شدید با ایران، پدیدار شد.

سرویس مخفی این تهدید را واقعی و قریب‌الوقوع دانست و آنها را بر آن داشت تا عملیاتی فوق‌العاده برای پنهان کردن تحرکات ترامپ انجام دهند.

این منبع از افشای منشأ این اطلاعات خودداری کرد، اما گفت که مقامات «زمان زیادی برای آماده شدن نداشتند، بنابراین در آخرین لحظه برنامه‌ریزی کردند.»

این منبع گفت که ترامپ و گروه کوچکی از دستیارانش با استفاده از یک کامیون تحویل غذا و نوشیدنی، در ۸ ژوئیه به طور مخفیانه از هواپیمای بزرگ آبی و سفید ریاست جمهوری به یک هواپیمای کوچک‌تر و ناشناس C-۳۲ A منتقل شدند تا خاک ترکیه را ترک کنند.

هواپیمای ایر فورس وان جداگانه حرکت کرد و مقامات ارشد دولت، کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همراه را حمل می‌کرد.

ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این تغییر را به دستور سرویس مخفی که مسئول امنیت رئیس جمهور است، انجام داده است.

ترامپ بدون ارائه مدرکی به خبرنگاران گفت: «در واقع فکر می‌کنم هواپیمایی که من در آن بودم در معرض خطر بیشتری بود. زیرا به نظر من، این هواپیما بود که به احتمال زیاد هدف قرار می‌گرفت.»

نیویورک تایمز نیز گزارش داد که «مقامات آمریکایی وقتی متوجه شدند ایرانی‌ها از محل اقامت ترامپ در آنکارا، از جمله طبقه خاص هتل او، مطلع هستند، عمیقاً نگران شدند».