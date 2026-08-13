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جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای هشدار داد: اقدامات تجاوزکارانه صهیونیستها در کرانه باختری، منطقه را به سمت تشدید تنشهای جدیدی سوق خواهد داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای اعلام کرد اقدامات تجاوزکارانه صهیونیستها در کرانه باختری، منطقه را به سمت تشدید تنشهای جدیدی سوق خواهد داد.
در این بیانیه آمده: یورش صدها شهرکنشین به حرم ابراهیمی در الخلیل و هتک حرمت این مکان مقدس، اجرای عملی سیاستهای کابینه صهیونیستی در ارعاب فلسطینیان از طریق گسترش تخریب و دستدرازی به مقدسات است که با حمایت و همراهی نهادهای امنیتی این رژیم صورت میگیرد.
این جنبش تأکید کرد: هتک حرمت مقدسات و تشدید روند جنایات علیه مردم فلسطین، که اخیرا به شدت افزایش یافته، هرگز آنها را نخواهد ترساند و فقطعزمشان را برای پایبندی به سرزمینشان و مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست با تمام ابزارها تقویت خواهد کرد.
همزمان روزنامه هاآرتص و شبکه کان گزارش دادند که یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل درباره تشدید خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری هشدار داده و گفته است این منطقه به «بشکهای از باروت تبدیل شده که ممکن است هر لحظه منفجر شود».
به نوشته هاآرتص، مقامهای امنیتی و نظامی اسرائیل درباره گسترش حملات و شورشهای شهرکنشینان تندرو در کرانه باختری ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند ارتش اسرائیل دیگر توان واکنش به تمامی حوادث در این منطقه را ندارد.
بر اساس این گزارش، افسران ارشد ارتش اسرائیل اخیراً به مقامهای سیاسی هشدار دادهاند که نیروهای ارتش تحت فشار شدیدی قرار گرفتهاند و ممکن است بهزودی حتی توانایی حفاظت از کانونهای شهرکنشینی را نیز از دست بدهند.
آنها همچنین هشدار دادهاند که در صورت تبدیل درگیریها به خشونت مسلحانه، ارتش ممکن است نتواند حتی واکنش اولیه مناسبی نشان دهد.