بیش از ۶۰ هزار کانادایی با امضای نامه‌ای سفیر آمریکا را به دخالت در امور داخلی کانادا متهم کردند و خواستار اخراج او شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک نامه برخط از مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، می‌خواهد که هوکسترا را عنصر نامطلوب اعلام کرده و به ماموریت او پایان دهد.

همچنین او را به «دخالت مکرر در گفتمان سیاسی کانادا به شیوه‌ای مغایر با هنجار‌های دیپلماتیک» و کمک به عادی‌سازی درخواست‌های دونالد ترامپ، برای تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا متهم می‌کند.

این نامه که از سوی یک زن اهل کلگری ارائه شده است، شاهد افزایش سریع امضاکنندگان بوده و در ۲۴ ساعت تقریباً دو برابر شده است.

انتظار می‌رود الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، این نامه را پاییز امسال به مجلس عوام ارائه دهد.

هوکسترا، نماینده سابق جمهوری‌خواه کنگره و متحد نزدیک ترامپ، در ماه ژوئن با پیشنهاد خود مبنی بر اینکه ترامپ و کارنی باید در مورد احتمال پیوستن کانادا به ایالات متحده مذاکره کنند، جنجال به پا کرد.

او همچنین پیش از این هشدار داده بود که اگر اتاوا از خرید جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکایی منصرف شود، همکاری نظامی بین دو کشور «باید تغییر کند» و از آنچه او «لفاظی‌های ضد آمریکایی» سیاستمداران کانادایی و اعتراض آنها به تعرفه‌های ترامپ خواند، انتقاد کرد.

در این دادخواست استدلال شده است که اظهارات سفیر از مرز‌های دیپلماتیک عبور کرده و از دولت خواسته شده است که رفتار او را طبق کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک مطرح کند.

طبق قوانین کانادا، این دادخواست برای ارائه رسمی به مجلس عوام و الزام دولت به پاسخگویی، به حداقل ۵۰۰ امضای معتبر نیاز دارد.