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نخستوزیر عراق تاکید کرد: بغداد اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای هرگونه حمله علیه کشورهای همسایه استفاده شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخستوزیر عراق در بازدید شبانه از مرکز عملیات فرماندهی پدافند هوایی گفت: «در حالی که عراق برای حفاظت از امنیت و حاکمیت ملی خود تلاش میکند، اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی خود به عنوان سکوی پرتابی برای هیچ تجاوزی علیه کشورهای همسایه استفاده شود.»
علی فالح الزیدی افزود: نقش عراق امنیت و ثبات منطقه را افزایش میدهد و پدافند هوایی سپر آسمان عراق و خط اول دفاع از حاکمیت آن است.
در این بازدید، الزیدی دستور داد که تمام الزامات و نیازهای پدافند هوایی برآورده و تلاشهایی برای بهبود سطح رزمی و فناوری آن انجام و آنچه برای ساخت یک سامانه پیشرفته قادر به حفاظت از حریم هوایی عراق لازم است، فراهم گردد.