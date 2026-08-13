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جنبش النجبای عراق هشدار داد: طرح انحصار سلاح در این کشور دسیسه آمریکا برای خلع سلاح مقاومت است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «حسین علی الموسوی»، سخنگوی جنبش انصارالله النجبای عراق در گفتوگو با شبکه خبری «روسیا الیوم»، طرح انحصار سلاح در دست دولت را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که این طرح صرفاً گروههای مقاومت را هدف گرفته و با اعمال فشار و دیکتههای مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال میشود.
الموسوی با رد گزارشها و ادعاهای مربوط به سوءقصد و تلاش برای ترور «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر عراق، تصریح کرد که این ادعاها بدون اعتبار بوده و فقط با هدف تحریک افکار عمومی و تخریب چهره گروههای مقاومت مطرح شده است.
او همچنین بیانیهها و اقدامات رسمی درباره کنترل پهپادها را «نمایشی ساختگی» و خالی از واقعیت خواند.
سخنگوی النجبا در ادامه به تناقضهای موجود در طرح انحصار سلاح پرداخت و افشا کرد که حدود ۲۵ هزار نیروی کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق با پشتیبانی آمریکا و نظارت مقامات محلی کُرد مسلح شدهاند.
او افزود: علاوه بر این، نزدیک به ۱۵ هزار نیروی وابسته به حزب کارگران کردستان (پکک) مجهز به تسلیحات سنگین و نیمهسنگین در منطقه سنجار حضور دارند.
این مقام النجبا با اشاره به امتناع رهبران اقلیم کردستان از تحویل تسلیحات نیروهای پیشمرگه و حتی تمایل نداشتن آنها به گفتوگو در این باره، پرسید: چرا هیچکس درباره این حجم از سلاحها سخنی نمیگوید، اما تمام تمرکز و فشارها بر خلع سلاح مقاومت متمرکز شده است؟
الموسوی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از قراردادها و توافق مالی و اقتصادی میان بغداد و واشنگتن تأکید کرد که این پیمانهای اقتصادی، عراق را از وضعیت کشور تحت اشغال نظامی به کشوری تحت اشغال اقتصادی آمریکا تبدیل کرده است.