به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این اولین تمرین با گلوله جنگی بود که از سوی نیرو‌های آمریکایی و مراکشی در یک مرکز آزمایش پیشرفته در شمال آفریقا، بین سه تا هفت اوت ۲۰۲۶ ( ۱۲ تا ۱۶ مرداد) انجام شد.

به گزارش شبکه آرتی، آفریکام (AFRICOM) اعلام کرد که این آزمایش یک ساماته موشک کروز دوربرد و کم‌هزینه را ارزیابی و آن را به عنوان نقطه عطفی در همکاری نظامی بین واشنگتن و رباط توصیف کرد.

این آزمایش امکان ارزیابی فناوری‌های نوظهور را در شرایط واقعی بیابان فراهم و استقرار آنها را در نیرو‌های مشترک تسریع می‌کند. طبق گزارش‌ها، این آزمایش اولین پرتاب عملیاتی مرکز جدید را نشان می‌دهد.