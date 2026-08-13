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شرکت نوپای نظامی آمریکایی کاوننت (Covenant) آزمایش موشک کروز آنتم (Anthem) خود را در مرکز AMTEC در نزدیکی طانطان در جنوب مغرب با گلوله جنگی انجام داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این اولین تمرین با گلوله جنگی بود که از سوی نیروهای آمریکایی و مراکشی در یک مرکز آزمایش پیشرفته در شمال آفریقا، بین سه تا هفت اوت ۲۰۲۶ ( ۱۲ تا ۱۶ مرداد) انجام شد.
به گزارش شبکه آرتی، آفریکام (AFRICOM) اعلام کرد که این آزمایش یک ساماته موشک کروز دوربرد و کمهزینه را ارزیابی و آن را به عنوان نقطه عطفی در همکاری نظامی بین واشنگتن و رباط توصیف کرد.
این آزمایش امکان ارزیابی فناوریهای نوظهور را در شرایط واقعی بیابان فراهم و استقرار آنها را در نیروهای مشترک تسریع میکند. طبق گزارشها، این آزمایش اولین پرتاب عملیاتی مرکز جدید را نشان میدهد.