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معاون کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون روسیه گفت: مخالفان مسکو باید درک کنند که اگر مانند دزدان دریایی رفتار کنند، با عواقبی آن روبرو خواهند شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «کنستانتین باسیوک» چهارشنبه شب به خبرگزاری تاس گفت: مخالفان ما باید یک چیز ساده را درک کنند: اقدام متقابل فقط لفاظی نیست؛ بلکه یک استراتژی است که در بالاترین سطح تصویب شده است.
این سناتور روس افزود: اگر غرب میخواهد نقش دزدان دریایی را بازی کند، نباید از پاسخی که به آنها بیشترین آسیب را میرساند، تعجب کند. ما مسیرها را میدانیم، میدانیم کشتیهای آنها چه کسانی هستند و چه چیزی را حمل میکنند و آماده اقدام هستیم.
رئیس جمهور روسیه چهارشنبه در بازدید از یک ناو جنگی روسیه که در رزمایش دریایی در اقیانوس آرام شرکت داشت، گفت اقدامات کشورهای غربی برای توقیف کشتیهای مرتبط با روسیه، نقض قوانین بینالمللی دریایی است.
ولادیمیر پوتین افزود: این چیزی جز دزدی دریایی و راهزنی نیست. در صورت تکرار، ما مجبور خواهیم شد به همان شکل پاسخ دهیم.
پوتین اظهار کرد که واکنش مسکو لزوماً در همان آبهایی که کشتیهای روسی توقیف شدهاند انجام نخواهد شد و مسکو میتواند در هر منطقهای که ضروری و مناسب بداند، از جمله در اقیانوس آرام، اقدام تلافیجویانه انجام دهد.
دریادار ویکتور لینا فرمانده ناوگان اقیانوس آرام روسیه به پوتین گزارش داد که نیروی دریایی این کشور برای آغاز بازرسی کشتیهای تجاری متعلق به «کشورهای غیردوست» آماده است.
او گفت بسیاری از کشتیهای متعلق به شرکتهای کشتیرانی انگلیسی، فرانسوی و دیگر کشورهای اروپایی با پرچم کشورهای دیگر فعالیت میکنند و عملاً در قالب ناوگان سایه قرار میگیرند.
فرانسه و انگلیس شماری از نفتکشهای مظنون به عضویت در ناوگان سایه روسیه را که در حال انتقال نفت تحریمی این کشور بودهاند، توقیف کردهاند. اتحادیه اروپا نیز صدها کشتی مرتبط با این ناوگان را تحریم کرده است. روسیه نیز اخیراً استفاده از ناوهای جنگی برای اسکورت کشتیهای تجاری خود را آغاز کرده است.