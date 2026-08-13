پخش زنده
امروز: -
نخست وزیر عراق با اشاره به جدول زمانی توافق شده برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی تأکید کرد: عراق تا ابتدای اکتبر از حضور نظامی خارجی آزاد خواهد شد.
علی الزیدی، نخست وزیر عراق در دیدار چارلز برد کوپر، فرمانده سنتکام در بغداد گفت: اول اکتبر روز جدیدی در تاریخ کشور عراق خواهد بود، زیرا عراق حاکمیت ملی خود را بر خاکش تکمیل و از امنیت و ثبات خود محافظت می کند.
الزیدی و کوپر در این دیدار توافقنامه پایان ماموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق را که در سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن در ماه گذشته توافق شده بود، نهایی کردند.
الزیدی روز چهارشنبه در جریان ریاست خود بر جلسه شورای امنیت ملی تأیید کرد که تصمیم برای پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی در عراق در ۳۰ سپتامبر قطعی و برگشتناپذیر است.
نخست وزیر عراق روز سهشنبه به کمیته امنیت و دفاع در مجلس دستور داد تا پیشنویس قانونی را تهیه کند که طبق رویههای قانون اساسی، استفاده از سلاح را برای دولت محدود کند.