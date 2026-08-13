رسانه‌های غربی گزارش دادند، با تمدید ماموریت ناو آمریکایی آبراهام لینکلن فشار روانی بر ملوانان و نیرو‌های این ناو تشدید شده و شماری از آنان تلاش کرده‌اند خود را به دریا بیاندازند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گاردین چهارشنبه شب نوشت که خدمه این ناو هواپیمابر آمریکایی نهمین ماه خود را در دریا سپری می‌کننده و ۲۵۰ روز متوالی را بدون رسیدن به خشکی گذراندند که رکوردی جدید است.

بر اساس این گزارش، پنج هزار ملوان و تفنگدار دریایی این ناو، استقرار بی‌سابقه‌ای را در دریا که به جنگ با ایران مرتبط است، تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی، خانواده‌های نظامیان و اعضای کنگره در مورد تشدید بحران سلامت روان در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن هشدار داده‌اند.

«نیوی تایمز» و «استارز‌اند استریپس» که دو رسانه تخصصی نظامی هستند، گزارش داده‌اند شرایط نامساعد و فشار‌های روانی در ناو لینکلن به نقطه بحرانی رسیده است و ملوانان آن چندین بار تلاش کرده‌اند تا از عرشه به بیرون بپرند.

روزنامه استارز‌اند استریپس گزارش داد که خانواده‌های این ملوانان، نگرانی‌های خود را در مورد عزیزانشان که سوار بر ناو لینکلن بودند، پنجشنبه گذشته در یک جلسه‌ای با رهبران نیروی دریایی در سن دیگو ابراز کردند.

همسر یکی از این خدمه در میان حدود ۲۰۰ عضو خانواده این ملوانان گفت که شوهرش به او پیامک داده و گفته است: امیدوار است فردا از خواب بیدار نشود.

نیوی تایمز نیز جزئیاتی از تلاش‌های ملوانان ناو آبراهام لینکلن برای خودکشی در طول استقرار فعلی این ناو را منتشر کرد که این تلاش‌ها ناکام ماند. زنی به نام «آنابل لوما» به این رسانه گفت که شوهرش پس از تمدید ماموریتش در دریا سعی کرده است از عرشه ناو به پایین بپرد.

این رسانه به نقل از همسر یک ملوان دیگر نوشت که در حادثه‌ای جداگانه در ناو لینکلن، او مانع از پریدن یکی از خدمه، گرفتن او و بازگرداندنش به عرشه شده بود.

مایک لوین عضو دموکرات کنگره از کالیفرنیا نسبت به شرایط موجود در این ناو جنگی هشدار داده است. او وضعیت خدمه این ناو را اینگونه توصیف کرد: دوش‌های کپک‌زده، توالت‌های خراب، هفته‌ها لباس‌های کثیف، مدت‌های طولانی بدون آب گرم، وعده غذایی که به نصف فنجان برنج و دو عدد نان ترتیلا خلاصه می‌شود. بدون صابون، خوشبوکننده یا خمیردندان.

جیسون کرو عضو دموکرات کنگره از کلرادو نیز که یک تکاور سابق ارتش است و در افغانستان و عراق خدمت کرده، هشدار داده است که فشار بر اعضای ارتش ما و خانواده‌هایشان در ناو لینکلن «هر هفته بیشتر می‌شود».

ناو آبراهام لینکلن در ۲۱ نوامبر سن دیگو را ترک کرد و در ابتدا قرار بود در اقیانوس آرام مستقر شود، اما پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به خاورمیانه منتقل شد.

شبکه‌ام‌اس ناو فاش کرد که بیش از پنج هزار خدمه این ناو تنها دو روز در خشکی بوده‌اند، یک بار در ماه دسامبر در گوام و یک بار دیگر در ماه ژوئیه در عمان. قرار بود این استقرار در ماه مه به پایان برسد، اما در بحبوحه جنگ جاری، ماموریت آن چندین بار تمدید شده است.