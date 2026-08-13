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جنبش مقاومت اسلامی فلسطین( حماس) اعلام کرد: رژیم اسرائیل در پی ناکام کردن تلاش میانجی ها برای آتشبس پایدار در غزه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بامداد پنجشنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال ناکام گذاشتن تلاشهای کشورهای میانجی، طرفهای ضامن و شورای صلح برای دستیابی به توافقی است که به آتشبس پایدار منجر شود.
این جنبش هدف قرار دادن شماری از فلسطینیان در شمال و جنوب نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی را محکوم کرد؛ تهاجمی که به شهادت یک نفر و زخمی شدن چند تن دیگر منجر شد.
حماس همچنین از تمامی طرفها خواست مسئولیت خود را برای برقراری آرامش و ثبات برعهده گرفته و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، آن را به پایبندی به توافقهای صورت گرفته وادار کنند.