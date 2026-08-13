رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی حماس از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره لزوم تن دادن آمریکا به پایان جنگ در تمام جبهه‌ها قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، باسم نعیم گفت: حماس اظهارات سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره ضرورت پایان دادن به جنگ در سراسر منطقه، از جمله لبنان و غزه، را بسیار ارزشمند می‌داند.

رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی حماس افزود: توقف این جنگ‌ها منافع عالی منطقه، مردم و آینده آنان را تأمین می‌کند.

عضو دفتر سیاسی گفت: ادامه این جنگ‌ها فقط در خدمت طرح‌های دشمن صهیونیستی است؛ طرح‌هایی که بر تجزیه منطقه، بی‌ثبات کردن و استثمار منابع آن، استوار است.

پیشتر دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین در ایران تاکید کرد: پیام ایران واضح است: تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان ندهد، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان نیابد، بازگشایی نخواهد شد.