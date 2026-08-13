به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت : پس از تلاش ۵ ساعته نیروهای آتش نشانی و مردمی در قالب ۶ گروه عملیاتی ، آتش ۲ هکتار از پارک ملی بوجاق کیاشهر ساعتی پیش مهار و خاموش شد .

محمد علی ویشکایی با اشاره به اینکه این آتش سوزی عمدی بود افزود: ستاد مدیریت بحران استان اقدامات لازم برای شناسایی عوامل آتش سوزی را در دستور کار قرار داده است .

پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق به وسعت ۳ هزار و ۲۶۱ هکتار در منطقه‌ای حفاظت شده در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در شرق گیلان واقع شده است.