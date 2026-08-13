«رادوسلاو کاوروتسکی» رئیس جمهور لهستان گفت: ادعاها در مورد اینکه دریای بالتیک به آبهای داخلی ناتو تبدیل شده است، دور از واقعیت است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاوروتسکی گفت: به شما اطمینان می‌دهم که همه این سخنان اصلا صحت ندارد. نقشه‌برداری‌ها و تحلیل‌های نقشه‌ها نیز این مورد را تایید می‌کنند.

پیشتر، سیاستمداران لهستانی از جمله رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه این کشور بار‌ها گفته بودند که پس از پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو، دریای بالتیک به آب‌های داخلی این پیمان نظامی تبدیل شده است.

این در حالی است که شورای ناتو چهارشنبه پس از جلسه سفرای خود بار دیگر روسیه را مسئول حوادث اخیر پهپادی در رومانی و لهستان دانست.

این شورا در بیانیه‌ای با اعلام اینکه «در مورد نقض اخیر حریم هوایی در لهستان و رومانی و همچنین حوادث اخیر پهپادی» تشکیل جلسه داد، افزود: روسیه مسئولیت کامل نقض حریم هوایی را که خطرناک و غیرقابل قبول است، بر عهده دارد.

این شورا همچنین اعلام کرد که دفاع از جناح شرقی خود را «از بالتیک تا دریای سیاه» تقویت کرده و به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.

در سال‌های اخیر، مقام‌های کشور‌های اتحادیه اروپا همواره روسیه را به نقض حریم هوایی و تهدید نظامی علیه خود متهم کرده‌اند.

پیش از این «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، روسیه را به اقدامات تحریک‌آمیر در منطقه دریای بالتیک و جناح شرقی ناتو متهم کرده بود.

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان نیز گفته بود که روسیه دریای بالتیک را به منطقه تقابل تبدیل کرده و کشور‌های اروپایی باید به سرعت آمادگی دفاعی خود را افزایش دهند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به تمایل غرب به «مقصر دانستن روسیه برای همه چیز، همیشه و همه جا» اشاره کرده و آن را یک «بیماری شایع» خواند.