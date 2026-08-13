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اسپانیا در واکنش به تکرار ادعای حاکمیتی مقامهای مغربی بر «سئوتا» و «ملییا» (به عربی: سبته و ملیله) اعلام کرد که وضع این دو قلمرو در شمال آفریقا قابل بحث نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر دفاع اسپانیا گفت: سئوتا و ملییا فقط اسپانیایی نیستند بلکه فوق اسپانیایی هستند و نمیتوان به آنها دست زد.
مارگاریتا روبلس با اشاره به بحران مرزی اخیر افزود: هرگونه حمله به سئوتا و ملییا حمله به کل اسپانیا است. این هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتد.
وزارت خارجه اسپانیا نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که تمامیت ارضی اسپانیا «با هیچکس مورد بحث قرار نگرفته و هرگز هم مورد بحث قرار نخواهد گرفت».
دولت اسپانیا از مقامهای مغربی به خاطر همکاریشان در بازگرداندن مهاجران قدردانی کرده و مافیای قاچاق انسان را مقصر این بحران معرفی کرده است.
واکنش اسپانیا به اظهارات عبداللطیف وهبی وزیر دادگستری مراکش در روز سهشنبه است که ادعای حاکمیت این کشور بر سئوتا و ملییا را تکرار کرد.
او اظهار کرد که کشورش همیشه موضوع وضع این شهرها را در مذاکرات با اسپانیا مطرح کرده و هدف آن دستیابی به راهحلی از طریق گفتوگو است.
مغرب در سال ۱۹۵۶ مستقل شد و از آن هنگام سئوتا و ملییا را شهرهایی اشغالشده از سوی اسپانیا میداند و استدلال میکند که حاکمیت بر آنها باید در نهایت به رباط منتقل شود. این در حالی است که مادرید از قرن ۱۷ و ۱۵ به ترتیب سئوتا و ملییا را بخشهای جداییناپذیر قلمرو خود میداند.
بحران سئوتا اخیرا در حالی شدت گرفت که حدود ۷۲ هزار مهاجر از مغرب وارد سئوتا شدند که بر اثر ازدحام جمعیت دستکم ۹۶ نفر کشته شدند.