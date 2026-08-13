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نماینده دمکرات کنگره آمریکا در شبکه فاکس نیوز خطاب به «دونالد ترامپ» گفت: شما آمریکا را ضعیفتر، منزویتر و کم احترامتر کرده اید و بیکفایت هستید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «جیکوب دانیل اوچینکلاس» مشهور به جیک اوچینکلاس، سیاستمدار دموکرات آمریکایی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که از حامیان ترامپ است، خطاب به او گفت: «می دانم دونالد ترامپ برنامه شما را تماشا میکند، بنابراین مستقیما خطاب به او میگویم آقای ترامپ، شما نخستین رئیسجمهوری تاریخ آمریکا هستید که شخصا جنگی (علیه ایران) را آغاز کرده و سپس در آن شکست خوردهاید.»
این سیاستمداری آمریکایی تصریح کرد: کنگره باید پیش از آنکه بار دیگر در یک باتلاق نظامی در خاورمیانه قرن بیستویکم گرفتار شویم، کنترل فرمان را از دست این راننده ناتوان پس بگیرد»
او با بیان اینکه «این کار با پایان دادن به تشدید تنشها آغاز میشود»، تاکید کرد: ما باید درباره عبور و مرور از تنگه هرمز مذاکره کنیم و سپس توافقهای ابراهیم را تقویت کنیم.
این نماینده کنگره در عین حال گفت:، اما این فرایندی یکساله یا دوساله نیست و ممکن است یک دهه طول بکشد. این اتفاق در دوره ریاستجمهوری این فرد روی نخواهد داد، چون او بیش از حد بیکفایت است.