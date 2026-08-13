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رویترز ادعا کرد که رژیم اسرائیل و لبنان توافق کردند که انگلیس، ایتالیا، سوئیس و اندونزی در نظارت بر روند خلع سلاح حزبالله مشارکت داشته باشند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رویترز این گزارش را به نقل از منابع آگاه منتشر کرد و افزود که توافق بر سر این فهرست در مذاکرات هفته گذشته اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در رم حاصل شد.
طبق این گزارش، این سازوکار پیشنهادی میتواند منجر به استقرار نیروهای خارجی در لبنان برای راستیآزمایی خلع سلاح حزبالله شود. سه منبع گفتند که کشورهایی که نامشان در فهرست مذکور آمده است، میتوانند به تعیین دامنه این سازوکار کمک کرده، کارکنان نظامی برای نظارت بر اجرای آن اعزام کرده یا نیروهایی را برای بررسی یا شرکت در بازرسیهای تایید خلع سلاح اعزام کنند.
یک مقام لبنانی روز جمعه به رویترز گفت که اسرائیل و لبنان بر سر فهرستی از کشورهای بالقوه که میتوانند برای راستیآزمایی خلع سلاح نیرو اعزام کنند، توافق کردهاند، اما از نام بردن از این کشورها خودداری کرد و افزود که آمریکا در مورد اینکه کدام یک از آنها در این امر مشارکت کنند، تصمیمگیری خواهد کرد.
یک منبع آگاه از این موضوع گفت که بحثها پیرامون کشورهای این فهرست در مراحل اولیه قرار دارد، اما آنها «محتاطانه خوشبین» هستند که این تلاشها ادامه یابد.
سخنگوی سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که مذاکرات در مورد ترکیب نهادی که بر خلع سلاح حزبالله نظارت و آن را تایید خواهد کرد، ادامه دارد و هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است.