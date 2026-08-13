به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بنا به اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس خوزستان ، در این عملیات‌های ضربتی از تعداد ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز تعداد ۵۷ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۲ هزار و ۶۵۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شده است.

گفتنی است وجود سلاح غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بسترساز جرایم خشن از جمله تیراندازی‌های غیرمجاز، سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های دسته‌جمعی است، لذا پلیس با جدیت و قاطعیت کامل با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد خواهد کرد و امنیت پایدار را برای شهروندان عزیز استان اولویت کاری خود قرار داده است.

پلیس خوزستان از عموم مردم در خواست دارد هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.