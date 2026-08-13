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«جبران باسیل» نماینده کنونی مجلس لبنان صراحتاً و بشدت از رویکرد و سیاستهای دوگانه دولت بیروت در قبال نیروهای مقاومت، به ویژه حزبالله، انتقاد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جبران باسیل با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» با زیر سوال بردن تناقضهای رفتاری بخشی از حاکمیت لبنان در قبال نهادهای نظامی و امنیتی کشور نوشت: «چگونه از دولت انتظار میرود از ارتش بخواهد با حزبالله مقابله کند، در حالی که همزمان، قاتلان نیروهای ارتش را مورد عفو و بخشش قرار میدهد؟»
هرچند باسیل منظورش از «قاتلان ارتش» را بیان نکرد، اما به نظر میرسد که اشاره او لغو حکم اعدام در مجلس لبنان باشد که دیروز تصویب شد.
مجلس لبنان روز سه شنبه (۲۰ مرداد) با تصویب طرح لغو مجازات اعدام، این فقره را از نظام کیفری کشور، حذف و حبس ابد همراه با اعمال شاقه را جایگزین آن کرد؛ تصمیمی که پس از دو دهه توقف عملی اجرای احکام اعدام، سرانجام به حذف قانونی این مجازات در لبنان انجامید.