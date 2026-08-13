به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال درباره دلیل این کناره گیری مدعی شد: کارولین لویت، سخنگوی فوق‌العاده کاخ سفید و یکی از مشاوران مورد اعتماد من، در پایان ماه از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد تا زمان بیشتری را با فرزندان و خانواده‌اش سپری کند. این تصمیم را کاملا درک می‌کنم و به آن احترام می‌گذارم.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: کارولین از این پس یکی از مشاوران ارشد من و صدایی تاثیرگذار در حزب جمهوری‌خواه خواهد بود در حالی که تلاش می‌کنیم برخلاف روند تاریخی عمل کنیم و در نهایت پیروز انتخابات میان‌دوره‌ای شویم.

انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ ایران و کاهش محبوبیت ترامپ، حزب جمهوری‌خواه را نگران شکست مفتضحانه در این انتخابات کرده است.