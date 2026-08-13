پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به آلودگی خلیج فارس و تنگه هرمز در نتیجه حضور نظامی آمریکا در پیامی نوشت: ترمیم زیستبوم تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان، و جلوگیری از تشدید آلودگی باید بخشی از ترتیبات مدیریت آتی تنگه هرمز باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تشدید آلودگی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز در نتیجه حضور نظامی آمریکا و تجاوزات نظامی چند ماه اخیر علیه ایران و نیز تردد نفتکشها در چند دهه اخیر، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
" چرا باید رسیدگی به وضع زیستمحیطی تنگه هرمز و دو سوی آن بخش لاینفک مدیریت آتی تنگه هرمز باشد؟
در چند روز گذشته، ویدئوهایی از آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم منتشر شده است. این آلودگی از خلیج فارس به سمت ساحل آمده و شواهد اولیه نشان میدهد که منشأ آن یک کشتی فلهبر خارجی است. آلودگی در سه نقطه ساحلی و بخشهایی از سطح دریا گزارش شده است.
این آلودگی تنها یک نمونه از آلودگیهای گسترده پیدا و پنهانی است که طی چند دهه گذشته آبهای خلیج فارس و دریای عمان و زیستبوم دریایی منطقه را تخریب کرده و موجب آسیبها و صدمات تریلیون دلاری به مناطق ساحلی ایران شده است.
چه کسی مسئول جبران خسارات و آسیبهای وارده است؟ آیا کشورهای مصرفکننده انرژی ارزان صادراتی از منطقه ما؟ یا شرکتهای بیمه کشتیرانی؟ یا طرفهای متجاوز و شرکای آنها که خلیج فارس و دریای عمان را جولانگاه عملیاتهای نظامی و آزمایش مخربترین تسلیحات کردهاند؟
ایران به عنوان دارنده طولانیترین ساحل در خلیج فارس و دریای عمان نمیتواند نسبت به این وضعیت بیتفاوت باشد. همه طرفهای منتفع شونده از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز برای ترمیم آسیبهای زیست محیطی وارده بر خلیج فارس و دریای عمان مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند. "