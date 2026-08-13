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رسانه های آمریکایی از سقوط یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در جنوب شهر سالادو در ایالت تگزاس خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامات نظامی اعلام کردند در این سانحه دو خدمه بالگرد کشته شدند.
نیروی زمینی ارتش آمریکا چهارشنبه شب در بیانیهای اعلام کرد که این بالگرد یک بالگرد تهاجمی آپاچی AH-۶۴ بود که در نزدیکی پایگاه فورت هود در تگزاس سقوط کرد.
دفتر کلانتری منطقه «بل» گفت که سقوط این بالگرد موجب آتشسوزی شد و مهار این حریق «خارج از کنترل» بود.
این کلانتری افزود که سقوط بالگرد آپاچی به هیچ ساختمان یا سازهای خسارت وارد نکرد.
اتان دیون از مقامهای ارتش آمریکا در بیانیهای گفت: اولویت فوری ما ایمنسازی محل و پشتیبانی از تلاشهای اولیه برای واکنش است. ما با خدمه و خانوادههای آنها همدردی میکنیم و منتظر اطلاعات بیشتر هستیم. تاکنون گزارشی از علت بروز سقوط این بالگرد منتشر نشده است.