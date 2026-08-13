به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با اشاره به اجرای طرح جدید مدیریت مصرف سوخت در استان گفت: کرمان در اجرای این طرح پیشرو است و عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی از بامداد پنجشنبه ۲۲ مردادماه در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان آغاز می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان نیز با اشاره به فعالیت ۳۰۹ جایگاه عرضه سوخت در استان اظهار کرد: کارت‌های آزاد ۲۰۴ جایگاه برای عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی آماده‌سازی شده است.

احمد سالاری‌فر افزود: ۸۶ جایگاه نیز برای عرضه بنزین اینترنتی و اداری در نظر گرفته شده که این نوع عرضه به «بنزین برشی» معروف است.

وی ادامه داد: برای خودرو‌های اداری، نظامی، امدادرسانی و آمبولانس‌ها نیز به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸ لیتر بنزین اختصاص داده شده است.

سالاری‌فر تأکید کرد: این طرح در راستای مدیریت و کنترل مصرف سوخت و ساماندهی شیوه عرضه بنزین در استان اجرا می‌شود.

بر اساس این طرح، بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در جایگاه‌های تعیین‌شده استان کرمان عرضه خواهد شد.