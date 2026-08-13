\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u00a0 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0646\u0647\u0645 \u0635\u0641\u0631 \u060c \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u060c \u0627\u0645\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u0645\u0628\u0627\u0631\u06a9\u0634 \u0628\u0627 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u06af\u0631\u0647 \u062e\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .\u00a0\n\u0627\u06af\u0631\u0686\u0647 \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u062a\u0631 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u0648 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0628\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0644\u06a9\u0648\u062a\u06cc \u062b\u0627\u0645\u0646\u200c\u0627\u0644\u062d\u062c\u062c \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0645\u0644\u062c\u0627\u0621 \u062f\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0633\u062a\u0647 \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0642\u0644\u0628 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0