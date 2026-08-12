اوقات شرعی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۹ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۳ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۱۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۳۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۰ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و یک دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۱۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۸ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَةً بِذاتِ مَحْرَمٍ فى بَیْتِ اللّه الْحَرامِ.

یک درهم ربا نزد خداوند سنگین‌تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا. (نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۱۱۷۷)

احکام شرعی:

مسح کشیدن بر سر خیس

سوال: اگر موى سر خیس باشد و وقت تنگ باشد به صورتى که وقت نباشد موى سر را خشک کرد و با همان حالت مسح سر را بکشیم آیا وضو صحیح مى‌باشد؟

جواب) اگر سر طورى خیس باشد که رطوبت بر آن اثر نمى‌کند نباید به آن وضو اکتفا کند و باید تیمم هم بکند. (استفتائات مقام معظم رهبری)