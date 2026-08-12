مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به اینکه آتش سوزی عمدی بوده است گفت : تلاشها برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: حدود ۲ هکتار از محوطه پارک ملی بوجاق کیاشهر شامل پوشش گیاهی ودرختچه ساعاتی پیش دچار آتش‌سوزی شده است.

محمدعلی ویشکایی افزود : با توجه به شرایط منطقه ، گروه های عملیاتی محیط زیست و آتش نشانی شهرداری کیاشهر در حال مهار آتش سوزی هستند.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی عمدی بوده است گفت : تلاشها برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن ادامه دارد.