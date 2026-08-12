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حاج حسین یکتا، راوی دفاع مقدس، گفت: آنچه در میدان دیده شد، از همدلی مردم تا ایستادگی نیروهای مسلح، جلوهای از نصرت الهی و عنایت خداوند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حاج حسین یکتا، با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره انقلاب اسلامی و زمینهسازی آن برای ظهور حضرت مهدی (عج)، گفت: امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را طلیعه و مقدمه ظهور نور میدانست و از عشق به شهادت در بین جوانان و ملت ایران به عنوان یکی از نشانههای ظهور یاد میکردند.
او با اشاره به حوادث اخیر در کشور، افزود: در این رخدادها، جلوههایی از نصرت الهی را مشاهده کردیم؛ آنجا که دشمن با ادعای نابودی جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن فرماندهان و مسئولان وارد میدان شد، اما محاسباتشان با آنچه در میدان اتفاق افتاد، متفاوت بود.
راوی دوران دفاع مقدس، گفت: دشمن تصور میکرد با حذف فرماندهان و ایجاد فشار نظامی میتواند کار را تمام کند، اما آنچه در میدان رخ داد نشان داد خدا با ملت ایران است و اراده الهی میتواند معادلات را تغییر دهد.
حاج حسین یکتا، حضور و همدلی مردم در شهرهای مختلف را دومین جلوه نصرت الهی دانست و گفت: در روزهای اخیر، مردم با سلیقه ها، نسلها و نگاههای متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در میدان و خیابانها حضور پیدا کردند؛ این همدلی و همراهی گسترده، اتفاقی عادی و نتیجه فعالیتهای تبلیغاتی نیست، بلکه جلوهای از عنایت الهی است.
او با اشاره به نمونههای تاریخی نصرت الهی در دوران هشت سال دفاع مقدس، افزود: در سال ۱۳۶۰، پس از شهادت دکتر چمران، مجروح شدن رهبر شهید انقلاب، شهادت شهید بهشتی و یارانش و شهادت رجایی و باهنر، کشور با یکی از سختترین دورههای خود مواجه شد، اما نتیجه آن ایستادگی، پیروزیهای بزرگی همچون شکست حصر آبادان، عملیات فتحالمبین و آزادسازی خرمشهر بود.
حاج حسین یکتا با بیان اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی، پس از هر ذبح عظیم شاهد یک پیروزی بزرگ بودهایم، افزود: امروز نیز باید به این نشانهها توجه کرد و دانست که بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد، فراتر از محاسبات معمول و عادی است.
او با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: پس از شهادت فرماندهان و حملات دشمن، نیروهای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدرت و آرامش در میدان ایستادند و اجازه ندادند تهدیدها و فشارهای دشمن به نتیجه برسد.
راوی دفاع مقدس، تأکید کرد: ایستادگی، حاصل ایمان، شجاعت و آرامشی است که در دل نیروهای مدافع کشور وجود دارد و نشان میدهد ملت ایران در برابر تهدیدها همچنان ایستاده است.
یکتا با تأکید بر نقش مردم در تحولات اخیر گفت: آنچه امروز در میدان دیده میشود، نشانهای از وحدت، ایستادگی و حضور مردمی است که در بزنگاههای تاریخی پای انقلاب و کشور ایستادهاند.