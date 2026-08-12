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امسال در سالروز شهادت امام رضا علیهالسلام پناه ملت ایران، بارگاه ملکوتی ثامنالحجج عطر و بوی حسینیه امام خمینی (ره) به خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دوران امامت امام رضا (ع) با حکومت مأمون عباسی همزمان بود. مأمون که از محبوبیت بالای امام در میان مردم هراس داشت، ایشان را از مدینه به مرو (در خراسان بزرگ) احضار کرد و به اجبار، مقام ولایتعهدی را به ایشان تحمیل نمود.
پس از مدتی، مأمون که وجود امام را سدی بر سر راه قدرت خود میدید، تصمیم به شهادت ایشان گرفت. مورخان روایت کردهاند که مأمون با دسیسهچینی، امام رضا (ع) را مسموم کرد و ایشان در روز ۳۰ صفر سال ۲۰۳ هجری قمری به شهادت رسیدند.
پیکر مطهر این امام همام، امروزه در حرم مطهر رضوی در مشهد، به عنوان قبلهگاه عاشقان و یکی از بزرگترین مراکز زیارتی جهان اسلام، آرام گرفته است.
امسال اما حرم مطهر امام رئوف حال و هوای ویژه ای دارد.
امسال بارگاه منور امام رضا علیهالسلام عطر و بوی حسینیه امام خمینی (ره)به خود گرفته است.