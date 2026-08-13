

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس صالحی در پیام تسلیت خود درباره درگذشت استاد ایرج نوشت:

درگذشت استاد حسین خواجه‌ امیری از نامدارترین و پرطنین‌ترین صدا‌های تاریخ موسیقی ایران، موجب اندوه و تأثر شد.

زنده‌یاد خواجه‌ امیری، استاد موسیقی کم‌مانند روزگار ما بود. وسعت و قدرت صدای او تحسین‌برانگیز بود، شناخت ژرف ردیف موسیقی ایرانی، مهارت در تحریر و اوج‌خوانی و پیوند سنجیده شعر و آواز، به خواندن او هویتی ویژه بخشیده بود. ایشان از واپسین چهره‌های نسل درخشان آواز معاصر ایران بود؛ نسلی که موسیقی دستگاهی را نه‌ فقط در میان اهل فن، بلکه در زندگی مردم زنده نگاه داشت. اینجانب، فقدان این هنرمند گران‌قدر را به خانواده محترم خواجه‌ امیری، جامعه موسیقی کشور و همه دوستداران هنر ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن زنده‌یاد، رحمت و آمرزش و برای بازماندگان، صبر و سلامتی خواستارم.

مهدی شفیعی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پیام تسلیت خود نوشت:

موسیقی ایران، امروز سوگوار یکی از صدا‌های نجیب و خاطره‌انگیز خود شد. استاد حسین (ایرج) خواجه‌ امیری، خالق خاطره‌هایی ماندگار برای مخاطبان خویش بود. صدایی گرم و گیرا که حلقه‌ی وصل موسیقی فاخر و مردمی بود و هنرمندانه، خالق آثاری شد که روایت غم‌ها و شادی‌های مردم بود، آثاری که در خاطره‌ جمعی چند نسل، نفس کشیده است. خاموشی این صدا را به خانواده‌ ارجمند او، جامعه‌ موسیقی و دوستداران استاد، تسلیت عرض می‌کنم.

گفتنی است، استاد حسین (ایرج) خواجه امیری در سن ۹۴ سالگی از دنیا رفت. پیکر ایشان، جمعه ۲۳ مرداد از روبروی تالار وحدت تشییع می‌شود.