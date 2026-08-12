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رسانههای آمریکایی از فرار پنهانی ترامپ از ترس قدرت نظامی ایران خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در سهشنبه ۲۰ مرداد به شرح زیر است:
در یکصد و شصت و ششمین روز جنگ تحمیلی سوم هستیم. باز هم ترامپ با رسوایی جدید این روزها شده سوژه اول رسانههای آمریکایی، رسوایی ناشی از ترسیدن از قدرت نظامی ایران؛ قدرتی که باعث شده ترامپ ماه گذشته موقع برگشت از ترکیه مخفیانه هواپیمای خود را عوض کند و با کامیون حمل غذا و وسایل پذیرایی به یک هواپیمای جنگی منتقل شود و با آن به آمریکا برگردد.
موضوعی که مایه تحقیر ترامپ در محافل سیاسی و رسانهای در آمریکا و سراسر جهان شده، اما رئیس جمهور متوهم آمریکا از اینکه توانسته با طعمه قرار دادن خبرنگاران و بعضی اعضای دولت خود، مثل وزیران خارجه و خزانهداری در هواپیمای ای فورس وان از مهلکه فرار کند، خوشحال است. البته حقیقت شکست از ایران چیزی نیست که ترامپ و دار و دسته او بتوانند از آن فرار کنند.
اذعان افسر و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل، گواه این موضوع است. اسکات ریتر گفته که جنگ با ایران با جنگهای ویتنام، عراق و افغانستان کاملاً متفاوت است و آمریکا بدون چون و چرا از ایرانیها شکست خورد.
بله، همین شکستها، فرارها و دروغها که تأثیر خود را در وضع اقتصادی نابسامان آمریکا گذاشته، باعث شده ترامپ روز به روز در کشور خود، منفورتر از قبل شود و عنوان خطرناکترین رئیسجمهور آمریکا را از طرف سناتورهای آمریکایی مثل سندرز، نصیب خود کند تا جاییکه طبق نظرسنجی اکونومیست از هر سه آمریکایی دو نفر از ترامپ ابراز انزجار کنند.
این سوی میدان، اما وضع کاملاً متفاوت است. آنچه در سطح مسئولان، مقامها و البته از طرف مردم همیشه در صحنه به جهان مخابره میشود، چیزی نیست جز پیام اتحاد، اقتدار و دست برتر ایران و ایرانی در تهران؛ یکی از مهمترین پیامها آرایش جدید نظامی است که در جهان بازتابهای فراوانی داشته با یک کلیدواژه مشترک: قدرت ایران.
فایننشال تایمز، روی کار آمدن فرماندهان جدید را نشانه یکپارچگی و تثبیت آرایش قدرت ایران عنوان کرده است.
وال استریت ژورنال، این انتصابها را پیام اقتدار تهران به واشنگتن دانسته، رسانههای صهیونی هم این انتصابها را خط مشی تهاجمی ایران در برابر آمریکا و خود ارزیابی کردند.
در تنگه هرمز، مهمترین جبهه نبرد این روزهای جنگ تحمیلی سوم هم اوضاع همچنان تحت نظارت ایران است. تنگهای که به گزارش فرست پست، ترامپ ۷۵ بار مدعی شده باز است، اما خود آمریکاییها از جمله مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو هم دیگر این ادعا را قبول ندارند یا وندی شرمن، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا که با رد ادعای ترامپ، داغ دل رئیسجمهورشان را بیشتر کرده و گفته که کنترل تنگه هرمز برای همیشه در دست ایران میماند.
آبراههای که با تأکید مقامهای ایرانی از جمله محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، هیچ راهی برای باز شدن آن نیست، مگر با پایبندی دشمن به تعهدهای خود، یعنی پایان محاصره دریایی ایران، آزادسازی داراییهای مسدود شده ملت ایران و پایان جنگ در همه جبههها.
حالا اگر ترامپ دوست ندارد که تنگه هرمز همچنان بسته باشد و دفعه بعد هم برای فرار از تهدید ایران به موش و گربه بازی روی بیاورد و سوار ماشین حمل زباله یا مثل آن بشود، بهتر است که زودتر سر عقل بیاید و دست از آزمودن ایرانیها بردارد، چون ملت مبعوثشده ایران در ۱۶۵ شبی که در خیابانها و میدانها حضور پیدا کردهاند، با صدای بلند به دنیا اعلام میکنند، نه از تنگه هرمز کوتاه میآیند و نه به چیزی کمتر از انتقام خون شهیدان دو جنگ تحمیلی اخیر، راضی میشوند.
نویسنده: راضیه آقایی