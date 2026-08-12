مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و شصت و پنجمین شب از شب‌های حماسه و حضور، جلوه‌ای دیگر از اتحاد واقتدار ملی ایرانیان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و شصت و پنجمین شب از شب‌های حماسه و حضور جلوه‌ای دیگر از اتحاد واقتدار ملی ایرانیان را به نمایش گذاشتند.

اجتماعات شبانه مردم ایران پس از پنج ماه به نماد اقتدار و تولید قدرت تبدیل شده است، دشمن که آمده بود تا کار نظام اسلامی را سه روز تمام کند بعد از جنگ و ارتکاب جنایات متعدد ضد بشری با مقاومت همه جانبه مردم ایران مواجه شده است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با تاکید بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان از مسئولان و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح خواستند به هرگونه تخلف و تعدی دشمن پاسخی قاطعانه و پشیمان‌کننده دهند.