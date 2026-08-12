مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان از اختصاص ۴۰ لیتر سهمیه بنزین لایه سوم با نرخ ۵ هزار تومان به مسافران و گردشگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، احمد سالاری‌فر با اشاره به اجرای طرح جامع مدیریت توزیع بنزین در استان کرمان اظهار کرد: با توجه به شلوغی جایگاه‌های سوخت و تشکیل صف‌های طولانی، تصمیم گرفته شد طرح جامع مدیریت توزیع بنزین در استان اجرا شود.

وی افزود: در اجرای این طرح، کارت‌های آزاد در سطح جایگاه‌ها جمع‌آوری شده و سهمیه بنزین با نرخ ۵ هزار تومان در کارت سوخت هم‌استانی‌ها شارژ شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان بیان کرد: در حال حاضر کارت‌های سوخت شخصی در کشور دارای دو لایه سهمیه شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان هستند، اما در استان کرمان علاوه بر این دو لایه، یک لایه سوم شامل ۴۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان نیز در نظر گرفته شده است.

سالاری‌فر ادامه داد: در حال حاضر ۸۶ جایگاه در استان، فرآورده‌های نفتی را با نرخ مربوط به دستگاه‌های امدادی، زیرساختی، خدمات‌رسان و تاکسی‌های اینترنتی عرضه می‌کنند.

وی درباره تأمین سوخت مسافران و گردشگران نیز گفت: مسافران علاوه بر امکان استفاده از بنزین از طریق کارت‌های جایگاه با نرخ پالایشگاهی، می‌توانند ۴۰ لیتر سهمیه بنزین در لایه سوم با نرخ ۵ هزار تومان نیز دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان افزود: این سهمیه برای مسافران و گردشگران از طریق ۳۶ جایگاه خارج از طرح کدینگ استان شارژ و عرضه می‌شود.